Una città per cambiare | il ruolo degli amministratori locali nella trasformazione delle comunità Intervento della sindaca di Andria

Durante un evento pubblico, la sindaca di una città del sud Italia ha parlato del ruolo degli amministratori locali nel processo di trasformazione delle comunità. Ha descritto le azioni messe in atto dall'amministrazione per migliorare i servizi e l'ambiente urbano, sottolineando l'importanza di progetti concreti e della partecipazione dei cittadini. L'intervento si è concentrato sulle strategie adottate per favorire uno sviluppo più sostenibile e inclusivo.

Di seguito il comunicato: “Una città per cambiare”: il ruolo degli amministratori locali nella trasformazione delle comunità In occasione dell’Assemblea Nazionale ALI, la Vicepresidente ALI e Sindaca di Andria, Giovanna Bruno, ha rilanciato con forza il tema scelto per l’incontro: “una città per cambiare”, sottolineando la responsabilità e il ruolo strategico degli amministratori locali nei processi di trasformazione urbana e sociale. “Il tema dell’assemblea nazionale ci impone, come amministratori locali, di assumere una ulteriore consapevolezza: cambiare le città. Si può fare, si deve fare”, ha dichiarato Bruno, evidenziando la necessità di un impegno concreto e condiviso.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - “Una città per cambiare”: il ruolo degli amministratori locali nella trasformazione delle comunità Intervento della sindaca di Andria Notizie correlate Lucy Orta a CasermArcheologica: “Trame di comunità”, un’installazione che dà forma a una comunità in trasformazioneIl progetto, a cura di Simonetta Carbonaro, sarà presentato in anteprima stampa venerdì 27 febbraio 2026 alle ore 11. La trasformazione di Marsiglia, diventata una delle città più cool d’EuropaLa meta perfetta per una vacanza primaverile? Marsiglia, diventata una delle città più cool d'Europa. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Partecipazione, all’Hotel Continental l’assemblea del Litorale. Quarta tappa della campagna di ascolto di Sindaco e Giunta nei quartieri; Una città per cambiare: il ruolo degli amministratori locali nella trasformazione delle comunità; Ospedale vecchio, al via il cantiere da 35 milioni di euro per ostello, laboratori, studentato e archivi | FOTO; Assemblea nazionale Una città per cambiare (sessione pomeridiana) (16.04.2026). Una città per cambiare: il ruolo degli amministratori locali nella trasformazione delle comunitàIn occasione dell’Assemblea Nazionale ALI, la Vicepresidente ALI e Sindaca di Andria, Giovanna Bruno, ha rilanciato con forza il tema scelto per l’incontro: una città per cambiare, sottolineando la ... noinotizie.it Città Metropolitana di Milano, piano di Ripresa e Resilienza: 71 proposte di intervento ricevuteNell’ambito del Piano Metropolitano di Ripresa e Resilienza varato dall’ente a disposizione 39 milioni di euro. Entro il 15 maggio selezionati i progetti vincitori ... affaritaliani.it Completato l’intervento di manutenzione e ripristino della pista ciclopedonale che collega la città a Portonovo Un intervento realizzato con i mezzi e i dipendenti del Comune, per garantire a cittadini e turisti una piena fruizione in sicurezza durante la b - facebook.com facebook