Banca Territori del Monviso apre una filiale a Piobesi Torinese | Una scelta di radicamento e fiducia

Una banca del Monviso ha inaugurato una nuova filiale a Piobesi Torinese, segnando un passo importante per le attività locali. L'apertura rappresenta un impegno diretto con le comunità della zona e non si limita a un semplice sportello, ma prevede un percorso di presenza duratura. La filiale si inserisce in un progetto di radicamento e di fiducia nel territorio.

Attività di sportello il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 13.25; il pomeriggio l’agenzia è aperta per consulenza su appuntamento Non semplicemente l’apertura di uno sportello bancario, ma l’avvio di un percorso stabile accanto alle Comunità piobesina e limitrofe. Così Banca Territori del Monviso descrive la l’inaugurazione della nuova filiale di Piobesi Torinese che segna una presenza che diventa una scelta chiara e definitiva. All’inaugurazione di martedì 3 marzo 2026, nei locali della nuova agenzia in corso Italia, erano presenti il Sindaco di Piobesi Torinese, Fiorenzo De Michelis, con l’Amministrazione comunale; il parroco Don Daniele; numerosi rappresentanti delle associazioni locali; imprenditori e cittadini. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Leggi anche: Banca Generali apre una nuova filiale in piazza Unità Novità nel commercio, apre a fine mese una nuova filiale Tedi ad Arezzo in via GuelfaArezzo, 16 gennaio 2026 – Novità nel commercio di Arezzo con l’apertura a fine mese di una nuova filiale Tedi a d Arezzo in via Guelfa 26. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Banca Territori del. Temi più discussi: Banca Territori del Monviso inaugura la nuova filiale di Piobesi Torinese; Banca Territori del Monviso inaugura una filiale operativa a Piobesi Torinese; Banca Territori del Monviso inaugura la nuova filiale di Piobesi Torinese; Banca Territori del Monviso inaugura la nuova filiale di Piobesi Torinese. Banca Territori del Monviso, a Piobesi Torinese modello innovativo per il territorioBanca Territori del Monviso amplia con la nuova filiale di Piobesi Torinese, inaugurata oggi, un progetto per andare incontro alle esigenze dei clienti: una filiale con delle figure trasversali che ga ... ansa.it Btm chiude il 2025 in utile, masse amministrate oltre 2,3 miliardi di euroLa Banca territori del Monviso ha chiuso il 2025, il 74/o dalla sua nascita, con un utile in incremento e con tutti i principali indicatori in crescita, confermando un percorso di sviluppo equilibrato ... ansa.it Banca Territori del Monviso inaugura la nuova filiale di Piobesi Torinese x.com Martedì 3 marzo Piobesi Torinese Martedì 3 marzo sarà inaugurata a Piobesi Torinese la nuova filiale di Banca Territori del Monviso: l’attuale ufficio di rappresentanza verrà trasformato in una sede pienamente operativa. #BTM #BancaTerritoridelMonviso facebook