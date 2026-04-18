Un vicolo sul mare di Gallico nel ricordo di Antonino Caridi

Un vicolo situato lungo il lungomare De Grazia, vicino all’ingresso del lido Mimmo a Gallico Marina, è stato intitolato ad Antonino Caridi. La strada si trova nel quartiere di Gallico e si affaccia sul mare. Antonino Caridi è ricordato per essere stato una figura significativa del territorio e per aver perso la vita in una delle più gravi tragedie marittime della Seconda guerra mondiale.

Un vicolo che incrocia il lungomare De Grazia, nei pressi dell’ingresso del lido Mimmo a Gallico Marina, è stato dedicato alla memoria di Antonino Caridi, figura esemplare del territorio e vittima di una delle più gravi tragedie marittime della Seconda guerra mondiale.Per l'Amministrazione.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate La memoria diventa patrimonio collettivo, a Gallico intitolata una via al capitano Vincenzo CaridiIl consigliere Giordano ha richiamato il valore dell’iniziativa anche come occasione per rinsaldare il legame tra le generazioni e per affrontare con... Gallico ricorda gli storici artigiani fratelli Santoro con l'intitolazione di un vicoloFanno parte della memoria di Gallico gli artigiani fratelli Santoro, a cui è stato intitolato un vicolo della frazione nord reggina.