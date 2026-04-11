Gallico ricorda gli storici artigiani fratelli Santoro con l' intitolazione di un vicolo

A Gallico, frazione di Reggio Calabria, è stato intitolato un vicolo agli artigiani fratelli Santoro, che sono stati ricordati come parte della memoria locale. La decisione è stata presa per onorare il loro ruolo nella storia della comunità e per mantenere viva la loro presenza nel tessuto urbano. L’intitolazione rappresenta un gesto di riconoscimento nei confronti di chi ha contribuito alla crescita del quartiere.

Fanno parte della memoria di Gallico gli artigiani fratelli Santoro, a cui è stato intitolato un vicolo della frazione nord reggina. Un omaggio a residenti illustri, gli storici “costruttori di orologi da torre e fonditori di campane”, come si legge nella targa a loro dedicata e scoperta oggi.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Gallico celebra i fratelli Santoro: il vicolo degli artigiani del tempoA Gallico, una frazione di Reggio Calabria, è stata ufficialmente inaugurata la nuova toponomastica di un vicolo che celebra l’eredità dei fratelli... Il Ministro Francesco Lollobrigida festeggia la Pasqua con gli artigianiROMA – Il Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, e il Presidente della CNA, Dario Costantini,...