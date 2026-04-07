La memoria diventa patrimonio collettivo a Gallico intitolata una via al capitano Vincenzo Caridi

A Gallico è stata intitolata una strada alla memoria del capitano Vincenzo Caridi, figura nota nel settore marittimo. Alla cerimonia, che si è svolta con la partecipazione di parenti e abitanti del luogo, è intervenuto Mimmo Mazzù, che ha descritto il percorso di vita e le caratteristiche umane e professionali del capitano. La nuova via si aggiunge a un patrimonio collettivo dedicato a figure di rilievo locale.

Il consigliere Giordano ha richiamato il valore dell’iniziativa anche come occasione per rinsaldare il legame tra le generazioni e per affrontare con maggiore consapevolezza le difficoltà attraversate dal territorio Gallico ha una nuova via intitolata alla memoria del capitano di lungo corso Vincenzo Caridi. Alla presenza di parenti e concittadini è stata ricordata la sua figura da Mimmo Mazzù; il quale ne ha tracciato il profilo umano e professionale ricordando l'excursus che lo ha condotto alla vita sul mare ed il suo attaccamento a Gallico. Caridi faceva parte di una famiglia di grandi proprietari di barche ed era lui stesso sempre imbarcato su grandi navi senza mai perdere il suo attaccamento alla terra natia. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Leggi anche: A Gallico intitolata una via al sottocapo nocchiere Martino Il Bosco delle Querce di Seveso: 50 anni dopo la memoria della diossina diventa “Patrimonio europeo”Seveso (Monza e Brianza), 26 febbraio 2026 – Da oggi il Bosco delle Querce di Seveso è un Patrimonio Europeo.