Con l’Oscar della ristorazione premio a qualità e innovazione

A Pesaro si tiene una cerimonia dedicata ai professionisti della ristorazione, dove viene assegnato l’Oscar della ristorazione, un premio che riconosce qualità e innovazione nel settore. La manifestazione si svolge ogni anno, attirando chef, ristoratori e addetti ai lavori da tutta Italia. L’evento ha come obiettivo quello di celebrare le eccellenze nel campo della cucina e del servizio.

Se a Hollywood si celebrano le star del cinema, a Pesaro, con l’Oscar, si premiano i professionisti della ristorazione. Domani dalle 19, nel salone dell’Istituto Alberghiero “Santa Marta“, andrà in scena la quarta edizione dell’Oscar della Ristorazione. Ad organizzarlo Confcommercio Marche e l’Associazione Ristoratori Pesaro Urbino Fipe. E’ l’unico riconoscimento a livello regionale che premia i professionisti impegnati nel tramandare le tradizioni e nel valorizzare i prodotti del territorio. "Una serata per celebrare – spiega il presidente Mario Di Remigio – i protagonisti della cucina della provincia di Pesaro Urbino. Un premio che va agli operatori che hanno saputo distinguersi per la qualità, agli ambasciatori del territorio, capaci di presidiare, comunicare e promuovere la cultura gastronomica locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Con l’Oscar della ristorazione premio a qualità e innovazione Articoli correlati Semi di cannabis sativa: qualità, innovazione e affidabilità con SensoryseedsNel panorama europeo dedicato alla cannabis, la ricerca di prodotti certificati e affidabili è diventata una priorità per consumatori sempre più... Crescita, qualità e innovazione al centro della strategia dell’università MediterraneaL’Ateneo di Reggio Calabria investe su docenti di alto profilo con nuove nomine accademiche puntando al rilancio della formazione nell’area medica... Altri aggiornamenti su Oscar della Temi più discussi: Tutti i vincitori degli Oscar 2026, la lista completa. FOTO; Oscar 2026, trionfa 'Una battaglia dopo l'altra'; Oscar 2026: trionfa ‘Una battaglia dopo l’altra’, tutti i vincitori; I film che hanno vinto più Oscar nella storia degli Academy Awards. Quest'anno, forse, alla lista se ne aggiungerà un altro. Oscar 2026, tutti i vincitori della serata. Trionfa anche il film sulla F1: ecco la categoriaAgli Oscar 2026 trionfa Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson con sei premi. Quattro statuette per Sinners e un premio speciale sul film sulla Formula Uno ... corrieredellosport.it Mikey Madison torna agli Oscar 2026, con l'abito Dior rosso sanguigno è la reginetta horror della Gen ZMikey Madison è agli Oscar 2026 dopo la vittoria come protagonista di Anora nel 2025. Il look si ispira al suo nuovo progetto: l'adattamento horror A24 della Maschera della Morte Rossa di Poe ... vogue.it Scopri l'almanacco del 21 marzo: dall'Oscar di Anna Magnani alla memoria delle vittime delle mafie. Nascite, eventi e la magia della Giornata mondiale della poesia - facebook.com facebook EVENTI - Lunedì 23 marzo torna l'Oscar della Ristorazione di Pesaro Urbino: premi, grandi chef e vini d'eccellenza per celebrare la cultura gastronomica locale #horeca #foodservice #oscardellaristorazione #eventigastronomici x.com