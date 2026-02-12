Meteo Roma e Lazio 13 febbraio 2026 | nubi in aumento e possibili piogge

Venerdì 13 febbraio 2026, il cielo si fa più grigio sulla regione. Nuvole in aumento e qualche pioggia potrebbero disturbare la giornata, mentre le temperature restano basse. Le previsioni indicano un clima invernale, con il rischio di acquazzoni sparsi lungo tutta la giornata.

?? Previsioni meteo Roma e Lazio, venerdì 13 febbraio 2026. Nuvole in aumento e possibili piogge sparse, clima invernale La giornata di venerdì 13 febbraio 2026 sarà caratterizzata da un graduale aumento della nuvolosità sulla Lazio per l’arrivo di correnti più umide atlantiche. Dopo una mattinata ancora parzialmente stabile, nel corso del pomeriggio e della sera saranno possibili deboli piogge sparse, più probabili sui settori settentrionali e interni. Le temperature resteranno invernali, con valori massimi in lieve diminuzione.?? Meteo Roma. A Roma il cielo sarà inizialmente poco nuvoloso, ma con copertura in aumento nel pomeriggio. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Approfondimenti su Roma Lazio

Ultime notizie su Roma Lazio

