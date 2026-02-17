Il cielo sereno e le temperature in lieve aumento a Napoli questa mattina derivano dal cambiamento delle condizioni atmosferiche, che hanno portato condizioni più miti dopo settimane di freddo intenso. La giornata si apre con 10°C e un cielo poco nuvoloso, ma le previsioni indicano che giovedì arriverà una perturbazione con pioggia e venti forti.

Situazione stabile questa mattina secondo le previsioni meteo Napoli con 10°C e cielo poco nuvoloso. Martedì e mercoledì prevalenza di sole, peggioramento previsto giovedì con pioggia e venti forti. Condizioni meteo Napoli tranquille nelle prime ore della giornata. Secondo quanto riportato dal sito ilmeteo.it, alle 8:50 la stazione meteo di Napoli Capodichino ha registrato cielo poco nuvoloso e una temperatura di 10°C. Venti assenti da Nord, con intensità intorno a 0 kmh, e radar che non segnala precipitazioni. Nelle prossime ore è previsto cielo sereno con temperatura in aumento fino a 12°C e venti deboli da Nord-Est tra 4 e 6 kmh. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Meteo Napoli: cielo sereno e temperature in lieve aumento, poi torna la pioggia

Le ultime ore di pioggia preludono a un miglioramento del tempo, con il vortice che si allontana verso sudovest.

Le condizioni meteorologiche in Europa sono caratterizzate da cieli nuvolosi e occasionali piogge, con temperature in lieve aumento.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.