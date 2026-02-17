Meteo Napoli | cielo sereno e temperature in lieve aumento poi torna la pioggia
Il cielo sereno e le temperature in lieve aumento a Napoli questa mattina derivano dal cambiamento delle condizioni atmosferiche, che hanno portato condizioni più miti dopo settimane di freddo intenso. La giornata si apre con 10°C e un cielo poco nuvoloso, ma le previsioni indicano che giovedì arriverà una perturbazione con pioggia e venti forti.
Situazione stabile questa mattina secondo le previsioni meteo Napoli con 10°C e cielo poco nuvoloso. Martedì e mercoledì prevalenza di sole, peggioramento previsto giovedì con pioggia e venti forti. Condizioni meteo Napoli tranquille nelle prime ore della giornata. Secondo quanto riportato dal sito ilmeteo.it, alle 8:50 la stazione meteo di Napoli Capodichino ha registrato cielo poco nuvoloso e una temperatura di 10°C. Venti assenti da Nord, con intensità intorno a 0 kmh, e radar che non segnala precipitazioni. Nelle prossime ore è previsto cielo sereno con temperatura in aumento fino a 12°C e venti deboli da Nord-Est tra 4 e 6 kmh. 🔗 Leggi su 2anews.it
Ultime ore di pioggia, poi torna il sereno: temperature ancora sopra la media
Le ultime ore di pioggia preludono a un miglioramento del tempo, con il vortice che si allontana verso sudovest.
Cieli nuvolosi e qualche pioggia: temperature in lieve aumento
Le condizioni meteorologiche in Europa sono caratterizzate da cieli nuvolosi e occasionali piogge, con temperature in lieve aumento.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Meteo Napoli: oggi pioggia debole, Martedì 17 sereno, Mercoledì 18 poco nuvoloso; Meteo Napoli: oggi e domani pioggia e schiarite, Martedì 17 sereno; Meteo Napoli, previsioni settimana 16-22 febbraio 2026; Maltempo a oltranza: in arrivo il ciclone di San Valentino.
Meteo Napoli e Campania oggi 17 febbraioA Napoli oggi si prospetta un quadro meteorologico molto tranquillo, con condizioni di cielo sereno per gran parte della giornata. Al mattino è previsto ampio soleggiamento, seguito nel pomeriggio ... magazinepragma.com
Meteo: da giovedì 19 nuovo ciclone! Severo maltempo in arrivo: i dettagliNon si arresta l'arrivo di perturbazioni sull'Italia: dopo una breve pausa, da giovedì 19 si profila una nuova fase di forte maltempo. La tendenza meteo ... meteo.it
Venti fortissimi e temporali: ancora Allerta Meteo a Napoli e in Campania facebook
Meteo Napoli e Campania oggi 10 febbraio: piovaschi intermittenti e mare in peggioramento x.com