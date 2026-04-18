Un sabato ’corale’ | quattro concerti da Mozart a Purcell

Sabato si svolgerà un intero pomeriggio dedicato alla musica corale con quattro concerti organizzati da diverse formazioni vocali. Il programma spazia da opere di Mozart a composizioni di Purcell, offrendo un repertorio vario e di rilievo. Gli appuntamenti prenderanno posto in diverse sedi della città e coinvolgeranno cori e gruppi vocali locali. L’evento si presenta come un’occasione per ascoltare esecuzioni di alto livello in un contesto pubblico.

Questo sarà davvero un ‘sabato corale’. Le nostre principali formazioni vocali ci offriranno infatti concerti di particolare pregio. Ecco quattro appuntamenti. Alla chiesa di Sant’Agostino oggi alle 18.30 la storica Corale Rossini presenterà il suo tradizionale ’Concerto di primavera’: per l’esecuzione della sontuosa Messa dell’Incoronazione di Mozart, la Rossini (foto), diretta dal maestro Luca Saltini, si unirà al coro e agli strumentisti della Cappella Musicale dei Servi di Bologna (maestro Lorenzo Bizzarri) e agli studenti del liceo musicale Sigonio (preparati dalla professoressa Francesca Nascetti). Parteciperanno il soprano Paola Cigna, il mezzosoprano Daniela Pini, il tenore Gianni Coletta e il baritono Sergio Foresti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Un sabato ’corale’: quattro concerti da Mozart a Purcell Notizie correlate I Kneecap arrivano in Italia: quattro concerti in estateDopo Vulfpeck (13 luglio), Lorde, (23 luglio) e Geese (19 agosto), oltre alla preview con Aldous Harding (28 giugno), anche i Kneecap si esibiranno... Wunderkammer, i giovani talenti in quattro concerti specialiUn cartellone di musica d’arte che guarda alla tradizione ma anche alla sperimentazione, capace di portare in città interpreti di livello...