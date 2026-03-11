Una serie di quattro concerti speciali porta in città giovani talenti e artisti di fama internazionale. Il cartellone di musica d’arte combina pezzi della tradizione con elementi di sperimentazione, presentando un mix vario di esecuzioni. L’obiettivo è offrire uno spazio per artisti emergenti e professionisti consolidati, creando un’occasione di confronto tra diverse generazioni e stili musicali.

Un cartellone di musica d’arte che guarda alla tradizione ma anche alla sperimentazione, capace di portare in città interpreti di livello internazionale accanto a giovani talenti. È stato presentato ieri il programma dei concerti della WunderKammer Orchestra ETS, che per il secondo anno rinnova la collaborazione con il Comune di Fano proponendo quattro appuntamenti tra marzo e settembre in luoghi simbolo della città, dalla chiesa di Santa Maria del Gonfalone all’ex chiesa di san Francesco. A illustrare il progetto è stata l’assessore alla Cultura Lucia Tarsi, che ha ricordato come la collaborazione nata lo scorso anno abbia avuto "un tale successo da riproporsi quasi spontaneamente". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Wunderkammer, i giovani talenti in quattro concerti speciali

Articoli correlati

Fano, la WunderKammer Orchestra torna con quattro concerti tra Gonfalone e San FrancescoFano (Pesaro e Urbino) – Quattro concerti tra primavera, estate e inizio autunno per trasformare alcuni dei luoghi più suggestivi della città in una...

Modena rivive Wolf-Ferrari: ‘I quattro rusteghi’ sul palco dopo un secolo, tra musica, carnevale e giovani talenti.Cento anni dopo il suo debutto nel fermento del Carnevale modenese, la commedia ‘I quattro rusteghi’ di Ermanno Wolf-Ferrari rivive sul palcoscenico...

Una selezione di notizie su Wunderkammer i giovani talenti in...

Temi più discussi: Fano, la WunderKammer Orchestra torna con quattro concerti tra Gonfalone e San Francesco; Fano capitale della musica d’arte: cartellone internazionale e messaggi di pace con ‘Wunderkammer Orchestra Ets’; recital pianistico.

Fano, la WunderKammer Orchestra torna con quattro concerti tra Gonfalone e San FrancescoDal pianista internazionale Paolo Restani ai Percussionisti della Scala fino alla violista Danusha Waskiewicz, già prima viola dell’Orchestra Mozart di Claudio Abbado: presentata la rassegna Fano 2026 ... msn.com

In scena un arcobaleno di note e arte. Tutto il bello della WunderKammerIl primo appuntamento sarà l’1 marzo alle 17,30 a Palazzo Gradari con Adele Boghetich . . msn.com

sabato mattina, alle ore 10.00, sarà nostro ospite in diretta Stefano Gottin Presidente della WKO, Wunderkammer Orchestra facebook

Mi sono fatta un regalo: Cabinet of Curiosities di Massimo Listri. È un viaggio in 448 pagine tra le più belle Wunderkammer del mondo. #marellagiovannelli #cabinetofcuriosities #massimolistri #wunderkammer x.com