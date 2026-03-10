La Farina ha lavorato con me e non ha mai fatto un espianto l’ex primario di Cardiochirurgia del Monaldi ipotizza sia stata stata costretta

L’ex primario di Cardiochirurgia del Monaldi ha affermato che la dottoressa Farina ha lavorato con lui e non ha mai fatto un espianto, ipotizzando che sia stata costretta. Intanto, il caso della morte del bambino di 2 anni e 4 mesi, deceduto il 21 febbraio dopo due mesi di coma, continua a sollevare polemiche e domande riguardo al prelievo effettuato a Bolzano e al trapianto a Napoli.

Il caso della morte del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni e 4 mesi morto il 21 febbraio scorso dopo due mesi di coma, continua ad alimentare polemiche e interrogativi sul prelievo avvenuto a Bolzano e trapianto a Napoli. Le indagini proseguono, anche se uno snodo cruciale è l'incidente probatorio deciso dal gip sull'autopsia del piccolo. C'è un'intervista dell'ex direttore della cardiochirurgia pediatrica del Monaldi, Giuseppe Caianiello, intervenuto nella trasmissione Lo stato delle cose condotta da Massimo Giletti su Rai 3, che esprime dubbi sulle competenze della cardiochirurga Gabriella Farina, prima operatrice a Bolzano e una dei sette indagati.