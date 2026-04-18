Un quintale di marijuana è stato ritrovato nascosto in sacchi neri abbandonati in un prato di Colverde. I sacchi, apparentemente destinati alla raccolta dei rifiuti, contenevano la sostanza stupefacente, che si trovava all’interno di sacchi simili a quelli usati per i rifiuti domestici. La scoperta è stata effettuata durante un sopralluogo nella zona.

Nei sacchi neri ammucchiati in un prato di Colverde, come se contenessero normali rifiuti, si nascondeva un quintale di marijuana. Il ritrovamento è stato fatto giovedì dalla Polizia provinciale a Colverde, in una zona boschiva di Gironico, da una pattuglia impegnata in una abituale attività di monitoraggio del territorio contro l’abbandono illecito di rifiuti. Gli agenti hanno notato i sacchi e si sono avvicinati per verificarne il contenuto, convinti che si trattasse di un nomale abbandono di spazzatura non smaltita correttamente. Invece si sono trovati davanti a materiale erbaceo che – dall’odore e dall’aspetto – è subito è apparso riconducibile a marijuana, sia in pianta sia in foglie essiccate.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un quintale di marijuana nei sacchi dell’immondizia

PIANTAGIONE DI MARIJUANA NEL CAPANNONE: TRE ARRESTI | 06/11/2025

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Temi più discussi: Sembravano rifiuti abbandonati, ma nei sacchi c’era marijuana: maxi sequestro a Colverde; Un quintale di marijuana nei sacchi dell’immondizia; Un quintale di marijuana nei sacchi della spazzatura, maxi sequestro della polizia provinciale; Dai sacchi abbandonati spunta un quintale di marijuana.

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