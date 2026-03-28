Sacchi dell' immondizia incastrati nei cestini stradali il malcostume diffuso in città
A Pescara, si nota una pratica comune tra alcuni cittadini che consiste nel forzare i sacchi dell’immondizia nei piccoli cestini pubblici, ritenendo che così si completi correttamente la raccolta dei rifiuti. Questa abitudine ha attirato l’attenzione di chi si occupa di gestione dei rifiuti e di chi si interessa alle questioni ambientali in città. La situazione riflette un comportamento diffuso tra alcuni residenti.
Ambiente spa condivide un video sui social ricordando che incastrando i sacchi della spazzatura nei cestini stradali di Pescara non si agisce correttamente «C’è una strana convinzione a Pescara: se incastri a forza il sacco dell'immondizia di casa nel piccolo cestino stradale, allora "hai buttato la spazzatura". Spoiler: non funziona così. Guardate il video». Così inizia il testo di una condivisione su Facebook di Ambiente spa che si occupa della raccolta dei rifiuti a Pescara. Dalla società Ambiente proseguono: «Abbiamo alberi usati come mensole per pannelli di legno, marciapiedi decorati a bottiglie vuote e cestini gettacarte (nati per accogliere uno scontrino o un fazzoletto) trasformati in buchi neri per i rifiuti domestici. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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