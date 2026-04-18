Trentatré candeline per " Civitanova Danza " che dal 3 luglio al 2 agosto sarà un appuntamento fisso della scena cittadina. Dedicata allo storico ballerino Enrico Cecchetti, quest’anno la manifestazione propone otto appuntamenti tra prime nazionali, residenze artistiche e progetti partecipativi con lo slogan "Civitanova danza tutto", che vuole essere un’apertura a linguaggi, culture e stili differenti. Il via il 3 luglio: al teatro Rossini ecco Näss (Les gens) del coreografo Fouad Boussouf, direttore di Le Phare – Centre chorégraphique national du Havre Normandie, presentato in prima nazionale. Ispirato alla tradizione musicale marocchina dei Nass el Ghiwane, lo spettacolo unisce energia contemporanea e radici culturali in una performance corale e acrobatica.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un mese di show, è "Civitanova danza tutto"

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