Ian Wright mette in dubbio la mentalità dell’Arsenal dopo la sconfitta del Manchester City

Sito inglese: Ian Wright ha messo in dubbio la mentalità dell’Arsenal dopo la sconfitta per 2-0 contro il Manchester City nella finale della Coppa Carabao, suggerendo che la loro prestazione a Wembley non era all’altezza degli standard richiesti per vincere trofei importanti. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! SU MELA & GOOGLEGIOCA La squadra di Mikel Arteta è seconda nella ripresa e il City trova un’altra marcia, con Nico O’Reilly che segna due gol in rapida successione suggellando una meritata vittoria e lasciando l’Arsenal ancora in attesa del trofeo. Quello che ha detto Ian Wright dopo il fischio finale. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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