Un lupo a Calambrone

Lo scorso 4 aprile, a Calambrone, un uomo ha scattato una foto di un lupo nei pressi dell'idrovora. L'animale è stato immortalato in un'area aperta, non lontano dalla zona industriale. La presenza del lupo in quella zona ha attirato l'attenzione di residenti e appassionati di natura. Nessuna informazione è stata resa nota riguardo a eventuali spostamenti o comportamenti dell'animale successivi allo scatto.

Un lupo è stato immortalato da Michele Ballantini a Calambrone lo scorso 4 aprile, vicino all'idrovora. "Poco dopo è rientrato nella zona boschiva" afferma l'autore dello scatto che ringraziamo per aver condiviso con noi la suggestiva foto.ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI PISATODAY .🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Minacce e lesioni alla ex: arrestato a CalambroneUna richiesta di intervento a Calambrone ha portato all'arresto di un uomo che è stato anche denunciato per il reato di lesioni personali nei... Escursione ai 3 canali del CalambroneDomenica 29 Marzo 2026Prosegue il viaggio tra i canali e le idrovore, con la scoperta della destinazione dei tre canali principali che drenano la...