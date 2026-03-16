Escursione ai 3 canali del Calambrone

Domenica 29 marzo 2026 si svolgerà un'escursione ai tre canali del Calambrone, durante la quale saranno visitate le idrovore e i canali principali che irrigano la piana orientale di Pisa. L’evento prevede un percorso tra le strutture di drenaggio, offrendo l’opportunità di osservare da vicino il sistema idraulico della zona. Partecipanti e guide accompagneranno i visitatori lungo il percorso.

Domenica 29 Marzo 2026Prosegue il viaggio tra i canali e le idrovore, con la scoperta della destinazione dei tre canali principali che drenano la piana orientale di Pisa.Saranno attraversati boschi planiziali caducifoglie e pinete mediante sentieri e strade sterrate che costeggiano i canali. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Autobus: estesa fino a Calambrone la Linea 10 del trasporto pubblico