Dopo l'esplosione di quella che viene definita la Terza guerra del Golfo, molti analisti si chiedono quali scenari si possano aprire per il futuro internazionale. L’evento ha riacceso i timori di un conflitto globale e ha portato a riflettere sulla possibilità di costruire un nuovo assetto mondiale. La situazione attuale si caratterizza per un clima di incertezza, con crescenti interrogativi su come si possa evitare un’escalation e promuovere la stabilità.

Dopo lo scoppio di quella che ormai viene chiamata la Terza guerra del Golfo e che per molti è un'altra tappa della Terza guerra mondiale a pezzi sono aumentati i dubbi su come sia possibile progettare un nuovo ordine mondiale che garantisca la pace. Il tema è al centro del nuovo saggio di Amitav Acharya, Storia e futuro dell'ordine mondiale (Fazi, pagg. 552, euro 24, con una prefazione di Franco Cardini). Il saggio prende in considerazione anche l'ipotesi che quest'ordine possa prosperare a prescindere da quello che accadrà agli Usa e all'Europa, come spiega il sottotitolo: Perché la civiltà globale sopravvivrà al declino dell'Occidente.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Un futuro incerto che non deve essere di tipo imperiale

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