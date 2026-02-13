Premi che non possono nascondere la verità | un futuro incerto per Irpinia

Irpinia si trova di fronte a un futuro incerto, mentre i premi che non possono nascondere la verità mettono in luce le difficoltà delle imprese locali. A Avellino, il 13 febbraio 2026, il Premio Campanello diventa simbolo di un’area che fatica a riprendersi, tra crisi economica e problemi di lavoro. La sala gremita di cittadini e rappresentanti delle aziende si riempie di un’energia nervosa, mentre i partecipanti si confrontano con un’ambiente che mostra i segni di un tempo difficile. In questa cornice, le mani che tremano mentre si afferrano le statuette raccontano più di mille parole.

La battaglia per la legalità diventa ogni giorno più impari, mentre la società civile resta spettatrice. I giovani lo sanno, e non nascondono più il loro sconforto e la loro rabbia. Avellino, 13 febbraio 2026 – Premio Campanello. È un’emozione che ti stritola il cuore, questa. La sala affollata di persone, le mani che tremano mentre stringono la piccola statuetta del Premio Campanello. Un premio che, oggi, ha il sapore della speranza. Ma anche della rabbia. Quella rabbia che non smette mai di bruciare. Non basta più piangere, non basta più guardarsi negli occhi e dire: “Bisogna cambiare”. È un cambiamento che non arriva mai.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Kate Middleton e William non hanno ancora deciso in quale scuola iscriveranno George il prossimo settembre.

Alex Menta si presenta davanti alle forze dell’ordine e dice di aver collaborato con la Guardia di Finanza.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Legge di Bilancio 2026: tutte le risposte alle domande degli utenti; Quanto guadagna chi vince una medaglia alle Olimpiadi Invernali 2026? Premi, bonus e differenze tra Paesi; Ferrari chiude il 2025 in corsa, ricavi a 7 miliardi e premi record ai lavoratori; Tasse ridotte per premi, lavoro notturno e buoni pasto nel 2026.

SuperEnalotto, 86 premi da 10mila euro a rischio scadenza: ecco come controllare la vincita (e ritirarla)Controllare online sul sito ufficiale superenalotto.it inserendo il codice riportato sul biglietto. Utilizzare l’App SuperEnalotto Verifica Vincite, scaricabile gratuitamente, che permette di ... tgcom24.mediaset.it

Quanto guadagna chi vince una medaglia alle Olimpiadi Invernali 2026? Premi, bonus e differenze tra PaesiIl valore di una medaglia olimpica va oltre il metallo. A Milano-Cortina 2026 i premi in denaro variano da Paese a Paese: l’Italia punta su bonus elevati e riconoscimenti individuali agli atleti ... corriere.it

ECCO I NUMERI VINCENTI! É arrivato il momento di scoprire se il vostro biglietto è tra quelli fortunati! 1° Premio: 2783 2° Premio: 1406 3° Premio: 5098 Come ritirare i premi: I premi possono essere ritirati da martedì presso la sede della Pro Loco - facebook.com facebook