Il centro storico di Pisa si anima con una grande affluenza di visitatori durante il fine settimana, grazie a

Pisa 18 aprile 2026- Temperature quasi estive e la città in una festa di fiori e colori. Grande affluenza per "Verde Pisa", la mostra mercato del florovivaismo che trasforma per tutto il weekend, fino a domenica sera, il centro storico in un grande giardino. Turisti che passeggiano ammirando le bellezze artistiche della città guidati da un percorso che miscela natura e cultura, e pisani incantati dalla trasformazione in una serra a cielo aperto della propria città, una grande risposta ad un evento che cade proprio all'inizio della bella stagione. E' possibile acquistare fioriture in vaso, piante ornamentali e da frutto, piante grasse, specie...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un fiume di persone nel giardino cittadino di "Verde Pisa"

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