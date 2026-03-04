Fare verde | nel giardino della parrocchia gli studenti pianteranno 30 piantine di alloro

Domenica 8 marzo alle 11.45 nel giardino della parrocchia Spirito Santo, gli studenti della seconda media del catechismo piantano 30 allori. L’attività prevede la creazione di una siepe con le piantine messe a dimora dai giovani. La giornata si svolge in un contesto di impegno comunitario e coinvolgimento dei ragazzi in attività di cura del verde.

BRINDISI - Domenica 8 marzo, alle ore 11.45, nel giardino della parrocchia Spirito Santo, i ragazzi e ragazze della II media del catechismo, creeranno una siepe di alloro composta da 30 piantine. Con questa iniziativa si apre un progetto di formazione ecologica, condiviso dal parroco don Pierino Manzo e dalle catechiste. Il progetto è stato elaborato e sarà condotto da Pietro Porcelluzzi, presidente dell’associazione ecologista “Fare verde”. L’assessore Livia Antonucci, ha apprezzato l’iniziativa e si è dichiarata disponibile anche per eventuali iniziative dell’associazione “Fare verde”. BrindisiReport è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Gli studenti immersi nel verde. Piccoli gesti fanno la differenzaAnche gli studenti di Bellaria Igea Marina hanno contribuito alla vittoria della città romagnola in Canada, con un progetto sulla cura del verde...

Brissago Valtravaglia, ruba una caldaia per riscaldare la serra dove coltiva piantine di marijuana: pregiudicato col pollice verde finisce in carcereBrissago Valtravaglia (Varese), 30 gennaio 2026 – Le serre, si sa, hanno bisogno di luce e del giusto calore per far crescere bene ortaggi e piante.

Una raccolta di contenuti su Fare verde.

Discussioni sull' argomento Giardino dell'Hotel Salomon de Rothschild a Parigi: un angolo di verde storico nascosto nel cuore del 8º arrondissement; Nuovi alberi tra i villini e la riqualificazione del parco. Rinasce il verde di Città Giardino; Riapre il Parco Giardino Sigurtà: l’incanto dei tulipani e tante altre fioriture nel verde; 12 delle migliori cose da fare a Sintra.

Giallozafferano. . Come fare la salsa verde Ci spiega tutto il nostro Giovanni Castaldi, Peccato di Gola La ricetta è qui https://ricette.giallozafferano.it/Salsa-verde.html facebook

Questa mattina sono stato a Campomarino di Maruggio con gli amici di Fare Verde per l’iniziativa “Mare d’inverno” finalizzata a raccogliere i rifiuti in plastica abbandonati sulle nostre spiagge. Ringrazio il mio amico storico Francesco Greco e tutti i ragazzi di F x.com