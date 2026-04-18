Un soldato francese impegnato nella missione di pace delle Nazioni Unite in Libano è stato ucciso in un attacco armato nel sud del Paese. L’evento si è verificato durante un'imboscata contro il contingente UNIFIL. Le autorità francesi hanno attribuito la responsabilità dell’attacco a Hezbollah. La notizia ha suscitato reazioni ufficiali da parte di Parigi, che ha condannato l'episodio e chiesto responsabilità.

Un soldato francese impegnato nella missione di pace delle Nazioni Unite in Libano è stato ucciso nel sud del Paese durante un attacco armato contro il contingente UNIFIL. La vittima è il sergente capo Florian Montorio, militare del 17° reggimento del genio paracadutista di Montauban, rimasto ucciso mentre era in operazione sul terreno. Altri tre militari francesi sono rimasti feriti. A renderlo noto è stato il presidente francese Emmanuel Macron, che ha attribuito la responsabilità dell’attacco al gruppo armato Hezbollah, chiedendo alle autorità libanesi di intervenire immediatamente per individuare e arrestare i responsabili. “La Nazione si inchina in segno di rispetto ed esprime il suo sostegno alle famiglie dei nostri soldati e a tutto il personale militare impegnato per la pace in Libano”, ha scritto Macron su X.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Libano, ucciso il sergente francese Florian Montorio in un’imboscata contro UNIFIL. Parigi: “Hezbollah responsabile”

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