Un bonus affitto per i giovani e la rivoluzione del Bione | il piano per la Lecco del 2031

Nel pomeriggio di venerdì, il sindaco di Lecco ha presentato il suo programma elettorale davanti a sostenitori, curiosi e giornalisti nel parco di Belledo. Tra i temi discussi ci sono un bonus affitto destinato ai giovani e un progetto di riqualificazione del quartiere Bione, con l’obiettivo di rinnovare la zona entro il 2031. La manifestazione si è svolta in un ambiente all’aperto, con la partecipazione di diverse persone presenti all’evento.

Ancora una volta è stato un parco a fare da cornice alla campagna elettorale di Mauro Gattinoni. Nel pomeriggio di venerdì il sindaco di Lecco ha preso parola davanti a sostenitori, curiosi e giornalisti convocati a Belledo per la presentazione ufficiale del programma elettorale della coalizione.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Piscina, il piano del Comune. Vasche in affitto a Porto Fuori per garantire la continuitàDall’1 ottobre 2026 al 31 dicembre 2027 il Comune di Ravenna prenderà in affitto diversi spazi della piscina della società sportiva 3 Laghi di Porto... Nel manifesto Reggio 2031 c'è la città del futuro progettata dai giovaniIl manifesto Reggio 2031 è espressione di come le nuove generazioni immaginano la città del futuro. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: ? Un bonus affitto per i giovani e la rivoluzione del Bione: il piano per la Lecco del 2031; Gattinoni lancia il programma: dall’ex Serpentino ai bonus per i giovani che scelgono Lecco per vivere; Bonus affitti | proposta per aiutare chi vive solo o in piccoli nuclei. Bonus affitto per studenti fuori sede, i requisiti per ottenere il mini contributo riservato a chi studia lontano da casaL’avvio dell’anno accademico ha riacceso i riflettori sui costi che devono sostenere le famiglie per lo studio dei ragazzi, soprattutto quando abitano in una città distante dall’ateneo. Anche ... ilfattoquotidiano.it Bonus affitto, le agevolazioni per il 2026: a chi spetta e come richiederloAnche quest'anno il sostegno all'affitto si articola su diverse misure: un nuovo fondo per genitori separati/divorziati senza casa familiare e con figli a carico, la conferma per il bonus giovani ... rainews.it Un successo il Career Day promosso da Confindustria Lecco e Sondrio: studenti degli istituti tecnici e professionali incontrano le imprese del territorio. Giunta alla sesta edizione, l’iniziativa punta a favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. - facebook.com facebook La Primavera cerca in casa del Lecco la terza vittoria di fila Sabato 11 aprile Ore 15.00 Stadio Rigamonti-Ceppi, Lecco Forza ragazzi! x.com