Nel manifesto Reggio 2031 c' è la città del futuro progettata dai giovani

Nel manifesto Reggio 2031, le nuove generazioni delineano la città del futuro. Ieri, a piazza Italia, si è svolto il Forum delle idee 2026, durante il quale è stato presentato il programma. Giulia Melissari ha aperto l’evento affermando che i giovani vogliono essere ascoltati. Il manifesto e il forum sono strumenti attraverso cui vengono condivisi i progetti e le proposte dei giovani per il futuro urbano.

Il manifesto Reggio 2031 è espressione di come le nuove generazioni immaginano la città del futuro. “Siamo qui per essere ascoltati”, con queste parole Giulia Melissari ha aperto ieri, a piazza Italia, il Forum delle idee 2026, durante il quale sono stati presentati i punti di questo programma.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Forum delle Idee, i giovani reggini disegnano la Reggio Calabria del futuroCirca 25 proposte articolate in 8 aree tematiche: è questo il cuore del documento programmatico elaborato da “Reggio 2031-Forum delle Idee”,... La piazza agorà progettata dai cittadiniUn’agorà in piazza Marinai d’Italia: il Comune ha avviato un percorso partecipativo per riqualificare la piazza che si trova nel quartiere della...