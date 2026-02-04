Piscina il piano del Comune Vasche in affitto a Porto Fuori per garantire la continuità

Il Comune di Ravenna ha deciso di affittare le vasche della piscina di Porto Fuori. L’obiettivo è garantire la continuità delle attività sportive e ricreative nella zona. Dal primo ottobre 2026 fino alla fine del 2027, le strutture saranno gestite dal Comune tramite un contratto di affitto. La scelta arriva dopo aver valutato le esigenze della comunità e la disponibilità dell’impianto. Ora si attende l’avvio dei lavori e l’avvicinarsi della data di consegna.

Dall'1 ottobre 2026 al 31 dicembre 2027 il Comune di Ravenna prenderà in affitto diversi spazi della piscina della società sportiva 3 Laghi di Porto Fuori, in via Berretti 55. L'obiettivo è quello di garantire la continuità delle attività natatorie durante i lavori di demolizione e ricostruzione della piscina comunale 'Gianni Gambi'. Per non interrompere le attività, tuttavia, era già stata prevista una divisione dei lavori in due stralci, che prevedono la realizzazione della nuova vasca da 25 in un lotto adiacente all'attuale impianto con l'obiettivo dichiarato di renderla fruibile almeno in parte già dalla primavera 2026.

