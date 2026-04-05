Bambino di 12 anni risucchiato dal bocchettone della piscina alle terme | è gravissimo

Un bambino di 12 anni è stato gravemente ferito dopo essere stato risucchiato dal bocchettone di una piscina alle terme di una località della Valmarecchia. L’incidente si è verificato questa mattina, durante il giorno di Pasqua, e il ragazzino è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Rimini, dove attualmente lotta tra la vita e la morte. La famiglia era in vacanza in zona al momento dell’accaduto.

Rimini, 5 aprile 2026 – La vacanza in famiglia si è trasformata in un incubo. Un ragazzino di 12 anni, marchigiano, lotta tra la vita e la morte all'ospedale di Rimini a seguito di un drammatico incidente avvenuto nella mattinata di oggi, giorno di Pasqua, in un centro termale della Valmarecchia. Lo strazio di mamma Vjola per la morte del suo Louis: “Siamo rimasti soltanto noi tre” Risucchiato dal bocchettone nella spa. Il dramma si è consumato intorno alle 10.30. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzino si trovava all'interno della spa con i genitori, quando sarebbe stato improvvisamente risucchiato da un bocchettone della piscina. La forza di aspirazione dell'impianto lo avrebbe intrappolato, impedendogli di riemergere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bambino di 12 anni risucchiato dal bocchettone della piscina alle terme: è gravissimo Incidente in piscina, 12enne risucchiato dal bocchettone: lotta tra la vita e la morteMinorenne in condizioni gravissime dopo aver rischiato di annegare in una piscina. Festa della donna alle terme adults only a Montegrotto TermeCelebra la Festa della donna con un’esperienza speciale nell'oasi termale adults only di Montegrotto Terme (PD). Temi più discussi: Tragico incidente in via Piave, morto bambino di 12 anni; Cade dall'ottavo piano mentre gioca con gli amici: muore bimbo di 12 anni; L’Iran recluta bambini soldato anche di soli 12 anni; Precipita da tromba scale in una palazzina a Bologna, morto 12enne. Bologna, precipita dalla tromba delle scale mentre gioca con gli amici: morto bimbo di 12 anniIn via Piave sono subito intervenuti la polizia con più pattuglie e il personale del 118: per il piccolo purtroppo non c’è stato nulla da fare. Si tratterebbe di una tragica fatalità. Il tentativo dis ... ilrestodelcarlino.it Orrore a Birmingham: bambino di 12 anni accusato di violenza sessuale su donna di oltre 60 anniBirmingham sotto choc: un bambino di 12 anni è stato accusato di violenza sessuale e lesioni gravi su una donna di 60 anni, trovata gravemente ferita ... fanpage.it Un bambino calabrese scrive alla Figc: nella lettera il racconto della passione per il football, l’emozione della Nazionale e il desiderio di vivere una gioia grande come quella del 2006 facebook I genitori di un bambino di meno di quattro anni hanno fatto ricorso contro la scuola che organizzava il centro estivo (“summer camp”). L’evento è accaduto l’8 luglio 2019. Il figlio frequentava il camp estivo presso la struttura scolastica. x.com