Nella mattina di Pasqua, un centro termale della Valmarecchia è stato teatro di un grave incidente che ha coinvolto un bambino di 12 anni. Il ragazzo è stato risucchiato dal bocchettone di una piscina e rimasto intrappolato sott’acqua per alcuni minuti. L'evento ha portato all’intervento immediato dei soccorritori, mentre il bambino si trova ora in condizioni molto gravi.

La mattina di Pasqua si è trasformata in una tragedia sfiorata in un centro termale della Valmarecchia, dove un bambino di 12 anni è stato risucchiato dal bocchettone della piscina, rimanendo intrappolato sott’acqua per diversi minuti. Il ragazzino, originario delle Marche, è ora ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale di Rimini, dopo essere stato soccorso e trasportato in elicottero in arresto cardiaco. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo si trovava nella spa insieme ai genitori quando, intorno alle 10.30, è stato improvvisamente trascinato verso il fondo dalla forza di aspirazione dell’impianto. Il bocchettone della piscina lo avrebbe bloccato sott’acqua, impedendogli di riemergere e lasciandolo senza respiro per lunghi minuti, fino all’intervento dei soccorritori che sono riusciti a liberarlo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Rimini, risucchiato dal bocchettone della piscina: bambino di 12 anni è gravissimo

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