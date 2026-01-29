Un’altra tragedia in carcere E’ morto il detenuto che si era impiccato a Sollicciano | aveva 29 anni

Un altro incidente mortale scuote il carcere di Sollicciano. Un detenuto di 29 anni si è impiccato nella sua cella, domenica scorsa. La polizia penitenziaria lo aveva trovato con un lenzuolo intorno al collo e, nonostante i tentativi di soccorso, non ce l’ha fatta. La notizia si aggiunge a una serie di episodi drammatici che si ripetono nel carcere fiorentino.

Firenze, 29 gennaio 2026 – Un’altra tragedia nel carcere fiorentino di Sollicciano. E’ morto il detenuto di 29 anni che nella giornata di domenica, 25 gennaio, era stato trovato dalla polizia penitenziaria all’interno della sua cella con un lenzuolo legato intorno al collo. L’uomo, di origine marocchina, era stato soccorso e trasportato immediatamente a Careggi, dove era stato poi ricoverato in terapia intensiva all’interno del trauma center. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate: il 29enne è morto dopo qualche giorno di agonia. Era stato arrestato il 2 gennaio per una rapina in un negozio di articoli sportivi nel centro storico di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Un detenuto marocchino di 29 anni si è tolto la vita nel carcere di Sollicciano a Firenze.

