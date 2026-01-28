Kanye West, ora noto come Ye, si scusa pubblicamente per i suoi discorsi offensivi contro gli ebrei. Ha comprato una pagina sul Wall Street Journal per chiedere perdono a chi ha ferito con le sue parole. Ora si aspetta di vedere se questa mossa sarà sufficiente a calmare le polemiche.

Ye, che un tempo si chiamava Kanye West, ha comprato un’intera pagina del Wall Street Journal per chiedere scusa “ to those I hurt ”, “a coloro che ho fatto soffrire”. Fra loro spiccano, ahinoi, gli ebrei, ai quali il rapper statunitense non ha mai risparmiato quelle che di questi tempi credo contino come critiche costruttive, sotto forma di pubblici sproloqui dal sapore antisemita. Nel testo della palinodia, West si giustifica spiegando che le proprie condizioni psichiche gli fanno spesso perdere il contatto con la realtà, inducendolo a scelte che possono non rivelarsi illuminate: ad esempio, leggo, griffare il merchandising con la svastica o rilasciare un singolo intitolato “Heil Hitler”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Kanye West si scusa per i suoi sproloqui contro gli ebrei. Ora mancano tutti gli altri

Le recenti dichiarazioni di Kanye West hanno sollevato molte discussioni, evidenziando come il disturbo bipolare possa influenzare comportamenti e parole.

Kanye West si scusa pubblicamente, cercando di mettere a tacere le accuse di antisemitismo.

