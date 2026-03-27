Ad Ardea non ci sono medici di base | Mia madre 91enne costretta a fare 35 km per un farmaco salvavita

Ad Ardea, oltre mille persone non hanno un medico di base, rendendo necessario spostarsi fino a 35 chilometri per ottenere farmaci salvavita. La situazione riguarda soprattutto anziani, come una donna di 91 anni. Le strutture sanitarie più vicine si trovano a Rocca di Papa, ma non sono stati adottati provvedimenti specifici per assicurare la continuità dell’assistenza medica nel comune.

Oltre mille cittadini di Ardea sono rimasti senza medico di base: le disponibilità più vicine sono a Rocca di Papa: "Nessun provvedimento per garantire la continuità del servizio". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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