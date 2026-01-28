Prima del calcio d’inizio della partita tra Napoli e Chelsea, uno striscione ha attirato l’attenzione dei tifosi. All’esterno dello stadio Maradona, un gruppo di supporter ha esposto un cartello con scritto

«Ex uomo». È stato definito così Luciano Spalletti da uno striscione esposto all'esterno dello stadio Maradona a firma Anima Azzurra. Lo striscione è un chiaro riferimento alle parole di Spalletti al termine di Juventus-Napoli, finita 3-0 per i bianconeri. Spalletti aveva definito il Napoli «ex campioni d'Italia». Dichiarazione poi rettificata con un video pubblicato su Instagram. Tuttavia, la polemica è proseguita ieri, nella giornata dedicata alle conferenze stampa pre-Champions di Antonio Conte e lo stesso Spalletti. I due si sono mandati alcune frecciatine. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - «Lucio ex uomo»: prima di Napoli-Chelsea striscione al Maradona per Spalletti

