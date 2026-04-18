Ultimissime Juve LIVE | le novità dall’infermeria le parole di Locatelli in conferenza stampa

Nelle ultime ore, la Juventus ha aggiornato sulle condizioni dei giocatori infortunati e ha reso note le dichiarazioni di un centrocampista in conferenza stampa. La redazione di JuventusNews24 fornisce un resoconto in tempo reale delle notizie più recenti provenienti dal club, concentrandosi sugli aspetti legati all’infermeria e alle dichiarazioni dei protagonisti. La giornata si conclude con aggiornamenti sulle attività della squadra e le parole di un giocatore durante la conferenza.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 18 aprile 2026. Conferenza stampa Locatelli pre Juve Bologna: «Non mi son mai visto lontano da questo club. Vogliamo tornare a vincere, c’è un progetto solido». Ore 15.00 – Conferenza stampa Locatelli pre Juve Bologna: le sue parole dopo il rinnovo e alla vigilia del match della 33ª giornata di Serie A 202526 Infortunati Juve, come stanno Thuram e Yildiz? Cosa filtra in vista della sfida di domani contro il Bologna.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: le novità dall’infermeria, le parole di Locatelli in conferenza stampa Notizie correlate Conferenza stampa Locatelli pre Juve Bologna LIVE: le sue paroledi Marco BaridonConferenza stampa Locatelli pre Juve Bologna: le sue parole dopo il rinnovo e alla vigilia del match della 33ª giornata di Serie A... Ultimissime Juve LIVE: Thuram in bilico per Inter Juve, la conferenza stampa di Locatellidi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Juventus - Bologna; Calciomercato Juventus News | Idea Tzolakis per la porta, Locatelli piace in Premier (8 aprile 2026); Ultimissime Juve LIVE | bianconeri di scena stasera a Bergamo i convocati e le probabili formazioni. Atalanta-Juve, diretta: risultato in tempo reale. Spalletti senza McKennie, formazioni liveQuesta sconfitta è difficile da digerire e accettare, ma questo è il calcio. Sono quelle partite che capitano una o due volte in stagione, purtroppo è successo stasera. Sono orgoglioso e fiero dei mi ... tuttosport.com Probabili formazioni Juventus-Bologna: le ultime su Yildiz. Boga, David, Orsolini e Bernardeschi: chi gioca titolareLe ultime sulle probabili formazioni di Juventus-Bologna. msn.com Ultimissime Juve LIVE Le principali notizie di giornata facebook Mercato #Juve live Le ultimissime x.com