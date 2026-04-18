Conferenza stampa Locatelli pre Juve Bologna LIVE | le sue parole

Oggi si tiene una conferenza stampa con il centrocampista che, pochi giorni fa, ha firmato un nuovo contratto con la squadra. L'atleta ha parlato delle sue sensazioni prima della partita contro il Bologna, in programma per la 33ª giornata di Serie A. La discussione si è concentrata anche sui dettagli del rinnovo e sulle prossime sfide in campionato. La conferenza si svolge alla vigilia dell'incontro, con l'attenzione rivolta alle dichiarazioni del giocatore.

di Marco Baridon Conferenza stampa Locatelli pre Juve Bologna: le sue parole dopo il rinnovo e alla vigilia del match della 33ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Il giorno dopo il suo rinnovo fino al 2030, Manuel Locatelli si presenta in conferenza stampa non solo per ‘festeggiare’ il suo prolungamento di contratto ma anche per presentare Juve Bologna. È vigilia del match della 33ª giornata di Serie A, altro snodo importantissimo per le ambizioni Champions dei bianconeri. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Aggiornamenti dalle 14.30 – «». – «». – «». – «». – «». – «». – «». – «». – «». – «». – «». – «». – «». – «».🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conferenza stampa Locatelli pre Juve Bologna LIVE: le sue parole SPALLETTI alla JUVE: le parole a Napoli del 2023 e un discorso di CONTE del 2013 Notizie correlate Conferenza stampa Locatelli pre Inter Juve LIVE: le sue dichiarazioniCalciomercato Juve, Pedullà duro: «Solo questi giocatori per me sono da Juventus…». Conferenza stampa Spalletti pre Monaco Juve LIVE: le sue dichiarazioniPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Juve, niente conferenza per Spalletti verso il Bologna: chi parlerà e perché; Locatelli, la conferenza stampa pre-partita in Diretta Streaming | DAZN IT; Locatelli, ora è UFFICIALE! Il capitano mette nero su bianco il rinnovo con la Juventus, dettagli e comunicato; Atalanta - Juventus in Diretta Streaming | DAZN IT. Locatelli Juve, firma fino al 2030: accordo totale e una sorpresa che anticipa il match contro il BolognaLa storia tra Manuel Locatelli e la Juventus è destinata a proseguire ancora a lungo: il capitano bianconero ha infatti firmato il rinnovo fino al 2030, un accordo che consolida il suo ruolo centrale ... calcionews24.com Juve, Manuel Locatelli rinnova fino al 2030Il capitano bianconero confermato per altri quattro anni. Comolli: E' uno dei nostri leader, in campo e fuori ... rainews.it JUVE-BOLOGNA - facebook.com facebook #JuventusBologna #JuveBologna #Juventus #Juve #Bologna #SerieA #Spalletti #Bremer @GattaMario3 GUARDA IL VIDEO x.com