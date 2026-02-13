Ultimissime Juve LIVE | Thuram in bilico per Inter Juve la conferenza stampa di Locatelli

Luca Thuram rischia di saltare la partita tra Inter e Juventus a causa di un infortunio muscolare accusato durante l’allenamento di ieri. La società ha confermato che il giocatore ha sentito un dolore durante la sessione di ieri mattina e i medici stanno valutando le sue condizioni. Nel frattempo, il centrocampista Locatelli ha tenuto una conferenza stampa in cui ha parlato della sfida imminente, sottolineando l’importanza di concentrarsi sulla partita senza distrazioni.

Ultimissime Juve LIVE – 13 febbraio 2026. Infortunio Thuram, contusione in allenamento alla vigilia dell'Inter. Le sue condizioni e cosa filtra sulla sua presenza per il derby d'Italia. Ore 16:00 – Infortunio Thuram, contusione in allenamento alla viglia dell'Inter per il francese. Le sue condizioni e che cosa filtra sulla sua presenza domani sera Conferenza stampa Locatelli pre Inter Juve: «Quello che non mancherà mai è il cuore che metterò per questa maglia. Marco Locatelli, centrocampista della Juventus, ha parlato questa mattina in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l'Inter, in programma domani sera allo stadio San Siro, concentrandosi sulle sfide recenti e sull'importanza di mantenere alta la concentrazione. Juventus, tegola Khephren Thuram: a forte rischio la sfida con l'Inter per un edema osseo. Possibile tegola dell'ultimo minuto per Luciano Spalletti e la sua Juventus in vista del derby d'Italia contro l'Inter. Thuram in dubbio per domani: le sue condizioni. Elkann in visita alla Continassa per salutare la squadra, la dirigenza e lo staff tecnico. Allenamento in mattinata per la Juve. Khéphren Thuram è in dubbio in vista della sfida contro l'Inter per un edema osseo riportato in allenamento. Adesso lo staff medico valuterà le condizioni.