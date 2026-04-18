Nella notte tra venerdì e sabato, alle 3:30, un residente ha segnalato rumori sospetti provenienti da una gioielleria di Ugento. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto e hanno impedito un tentativo di furto. Secondo le prime ricostruzioni, il piano prevedeva un falso cantiere come diversivo per colpire il negozio, ma l’azione è stata neutralizzata prima di poter avere successo.

Un tentativo di furto in una gioielleria di Ugento è stato sventato durante la notte tra venerdì e sabato, intorno alle 3:30, quando un residente ha allertato le autorità per i rumori sospetti. I malviventi, che hanno tentato di colpire il negozio Cera situato in via Messapica, sono fuggiti a mani vuote dopo che l’allarme del locale si è attivato, impedendo l’accesso ai beni preziosi. L’inganno del falso cantiere e lo scacco dei malviventi. L’operazione pianificata dai criminali mostrava una preparazione tattica insolita per la zona. Prima di agire, gli autori del colpo avevano posizionato sulla carreggiata della via Messapica del nastro segnaletico bianco e rosso, tipicamente utilizzato per delimitare i cantieri o bloccare il passaggio veicolare.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ugento, piano criminale fallito: falso cantiere per colpire la gioielleria

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