Dybala piano rientro per la Champions | Cremonese per scaldarsi Juve per colpire
Paulo Dybala si sta preparando per tornare in campo, perché la Roma di Gasperini vuole riprendersi dopo la sconfitta contro il Napoli. Dopo aver saltato la partita a causa di un'infiammazione al ginocchio che si era riacutizzata, l’attaccante argentino ha iniziato gli allenamenti per rimettersi in forma. Prima di affrontare la Champions, Dybala dovrebbe giocare contro la Cremonese per ritrovare ritmo e sicurezza. La Juventus, invece, aspetta il suo ritorno con l’obiettivo di sorprendere nelle prossime partite europee.
La Roma di Gian Piero Gasperini ritrova il suo faro più luminoso. Dopo il forzato forfait nel match contro il Napoli, causato da un fastidioso riacutizzarsi dell’infiammazione al ginocchio, Paulo Dybala è pronto a riprendersi il centro della scena. Il piano di rientro, studiato meticolosamente dallo staff medico di Trigoria, non punta soltanto a un recupero lampo, ma a una vera e propria ricostruzione atletica che consenta all’argentino di affrontare il finale di stagione senza ulteriori ricadute. Per la “Joya”, il calendario segna due date in rosso: la sfida ravvicinata contro la Cremonese per riassaggiare il campo, e il grande summit del primo marzo contro la Juventus, dove l’obiettivo è tornare a vestire la maglia da titolare per trascinare il club verso il sogno Champions. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Roma, caso Dybala: nuovo test al ginocchio per il rientro contro la CremonesePaulo Dybala si sottopone a un nuovo test al ginocchio a causa dell’infiammazione che lo ha tenuto fuori contro il Napoli.
Roma-Napoli, Dybala punta al rientro: il piano per domenica e le ultime da TrigoriaQuesta mattina a Trigoria la Roma ha ripreso gli allenamenti dopo il successo contro il Cagliari.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Roma, Dybala prepara il rientro: obiettivo Cremonese e Juventus, il piano per il finale di stagione e il rinnovo; Roma, Dybala torna in campo: l'obiettivo è la Juve; Roma-Napoli Dybala punta al rientro | il piano per domenica e le ultime da Trigoria; Gasp sorride: Dybala torna in gruppo. Soulé personalizzato, parziale per Vaz.
Verso Roma-Cagliari. Dybala potrebbe recuperare per lunedìInfortunio Dybala: l’attaccante della Roma è tornato ad allenarsi e punta al rientro con il Cagliari. Migliora Ferguson, ma non ci sarà. calciocasteddu.it
Wesley out con la Cremonese: Dybala e Koné pronti al rientroWesley out con la Cremonese: Dybala e Koné pronti al rientro - La Gazzetta dello Sport - Due sospiri di sollievo e un ritorno fondamentale. Il telefono di Gian Piero Gasperini, a poche ore... - Marion ... marione.net
LA VOCE DELLA SERA – Rileggi le news più importanti della giornata! #ASRoma #Vocegiallorossa #Wesley #Dybala #Kone #Gasperini #Totti vocegiallorossa.it/primo-piano/we… x.com
La Roma all'attacco. Piano anti-Napoli. Dybala al centro Malen in profondità bit.ly/3ZGifPk #AsRoma facebook