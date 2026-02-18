Dybala piano rientro per la Champions | Cremonese per scaldarsi Juve per colpire

La Roma di Gian Piero Gasperini ritrova il suo faro più luminoso. Dopo il forzato forfait nel match contro il Napoli, causato da un fastidioso riacutizzarsi dell’infiammazione al ginocchio, Paulo Dybala è pronto a riprendersi il centro della scena. Il piano di rientro, studiato meticolosamente dallo staff medico di Trigoria, non punta soltanto a un recupero lampo, ma a una vera e propria ricostruzione atletica che consenta all’argentino di affrontare il finale di stagione senza ulteriori ricadute. Per la “Joya”, il calendario segna due date in rosso: la sfida ravvicinata contro la Cremonese per riassaggiare il campo, e il grande summit del primo marzo contro la Juventus, dove l’obiettivo è tornare a vestire la maglia da titolare per trascinare il club verso il sogno Champions. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

