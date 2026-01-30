A Palermo prende forma il Cantiere progressista | L’amministrazione Lagalla ha fallito costruiamo un' alternativa

A Palermo si avvicina la nascita di un nuovo fronte politico. I rappresentanti del Partito Democratico si sono incontrati ieri nella loro sede per discutere del “Cantiere Progressista”. L’obiettivo è chiaro: costruire un’alternativa all’attuale amministrazione Lagalla, che molti giudicano fallita. I partecipanti vogliono presentare un progetto credibile e condiviso, pronto a sfidare le prossime elezioni amministrative del 2026. La discussione prosegue, con l’intento di mettere insieme forze e idee per cambiare rotta.

"L'amministrazione Lagalla ha fallito, Palermo non può più permettersi immobilismo, improvvisazione e promesse disattese – dice Teresa Piccione, segretaria provinciale del Pd - non è uno slogan né una provocazione, ma la realtà che ogni giorno vivono cittadine e cittadini: servizi che non funzionano, quartieri abbandonati, assenza di visione e una gestione piegata alle logiche di potere della destra. C'è stato un tempo per l'indignazione. Ora è il tempo dell'azione". "La volontà di avviare il 'Cantiere Progressista' – aggiunge Piccione - nasce proprio dalla necessità di trasformare il disagio diffuso in proposta politica, la sfiducia in partecipazione.

