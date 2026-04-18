Uffici postali sempre più intelligenti | arriva lo Smart building in undici comuni del forlivese

In undici comuni del forlivese, gli uffici postali stanno adottando il progetto “Smart building”, volto a migliorare l'efficienza e la sostenibilità degli spazi. Il progetto interessa località come Modigliana, Rocca San Casciano, Bertinoro e altre, coinvolgendo gli uffici postali di questi territori. L'iniziativa di Poste Italiane mira a rendere più moderni e funzionali gli ambienti di servizio per i cittadini della zona.

A Modigliana, Rocca San Casciano, Bertinoro, Portico e San Benedetto,Civitella, Premilcuore, Dovadola, Forlimpopoli, Tredozio e Santa Sofia gli uffici postali diventano più efficienti e sostenibili grazie al progetto “Smart building”, avviato da Poste Italiane nel territorio forlivese. Un sistema.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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