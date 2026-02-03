Nel Lecchese 52 uffici postali più sostenibili grazie al progetto Smart building
Nel lecchese 52 uffici postali saranno più efficienti e sostenibili grazie al progetto “Smart Building”, avviato da Poste Italiane sul tutto il territorio nazionale. Un sistema di monitoraggio e gestione integrata, intelligente e automatizzata degli impianti negli uffici postali e nelle altre sedi aziendali, garantirà infatti l’ottimizzazione del consumo energetico, con un aumento del comfort di clientela e personale. Adattando l'illuminazione e la temperatura in base alle reali necessità il sistema, oltre a garantire un ambiente di lavoro più sostenibile ed efficiente, sarà possibile eliminare gli sprechi energetici e abbattere le emissioni di sostanze nocive.🔗 Leggi su Leccotoday.it
