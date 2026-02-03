Nel Lecchese 52 uffici postali più sostenibili grazie al progetto Smart building

Nel Lecchese, 52 uffici postali cambiano volto con il progetto “Smart Building”. Sono stati rinnovati per essere più efficienti e sostenibili, portando miglioramenti concreti sul territorio. Poste Italiane ha avviato questa iniziativa in tutta Italia, e nel Lecchese i primi risultati si vedono già.

Nel lecchese 52 uffici postali saranno più efficienti e sostenibili grazie al progetto "Smart Building", avviato da Poste Italiane sul tutto il territorio nazionale. Un sistema di monitoraggio e gestione integrata, intelligente e automatizzata degli impianti negli uffici postali e nelle altre sedi aziendali, garantirà infatti l'ottimizzazione del consumo energetico, con un aumento del comfort di clientela e personale. Adattando l'illuminazione e la temperatura in base alle reali necessità il sistema, oltre a garantire un ambiente di lavoro più sostenibile ed efficiente, sarà possibile eliminare gli sprechi energetici e abbattere le emissioni di sostanze nocive.

Gli uffici postali di Fara Filiorum Petri e Palombaro hanno riaperto dopo i lavori di ristrutturazione.

