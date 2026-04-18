UEFA avvia indagine dopo infortuni a fotografi nella partita Bayern-Real

L’UEFA ha annunciato l’apertura di un’indagine in seguito a incidenti che hanno coinvolto fotografi durante la partita tra Bayern e Real Madrid. Durante l’incontro, alcuni fotografi sono stati colpiti da oggetti o hanno subito infortuni mentre si trovavano sul campo. Inoltre, alcuni tifosi hanno invaso il terreno di gioco, creando situazioni di confusione e rischio per le persone presenti.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Venerdì scorso, l’UEFA ha annunciato l’apertura di un procedimento disciplinare in seguito a un episodio preoccupante avvenuto durante il quarto di finale di UEFA Champions League tra Bayern Monaco e Real Madrid. L’evento si è svolto mercoledì allo stadio Allianz Arena, dove diversi fotografi sono rimasti feriti a causa della carica dei tifosi. Al termine della partita, una parte della folla ha superato le barriere di sicurezza, creando un momento di caos che ha sollevato interrogativi sulla sicurezza negli stadi e sulla gestione degli eventi sportivi.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - UEFA avvia indagine dopo infortuni a fotografi nella partita Bayern-Real. Notizie correlate Real Madrid, Arbeloa furioso dopo l’eliminazione col Bayern Monaco! Nel mirino l’espulsione di Camavinga, retroscena su quanto successo dopo la partitaCalciomercato Inter: scelto il sostituto di Bastoni in caso di partenza del difensore! Chi arriverebbe al suo posto, ecco i nomi in lizza Bernardo... Caso Vinicius: UEFA apre indagine ufficiale su Benfica-Real MadridL’UEFA ha ufficialmente aperto un fascicolo d’indagine per comportamento discriminatorio in seguito ai gravi fatti registrati durante il match di... Panoramica sull’argomento UEFA avvia indagine dopo infortuni a fotografi nella partita Bayern-Real.Venerdì scorso, l’UEFA ha annunciato l’apertura di un procedimento disciplinare in seguito a un episodio preoccupante avvenuto durante il quarto di finale di UEFA Champions League tra Bayern Monaco e ... napolipiu.com Bayern München - Real Madrid 4-3 (tot. 6-4): i bavaresi passano nel finaleCon i gol di Luis Díaz a un minuto dalla fine e Michael Olise nel recupero, il Bayern spazza ogni tentativo di rimonta del Real Madrid e si aggiudica una memorabile gara di ritorno dei quarti. In svan ... it.uefa.com