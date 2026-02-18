Caso Vinicius | UEFA apre indagine ufficiale su Benfica-Real Madrid

L’UEFA ha aperto un’indagine ufficiale sul caso Vinicius, dopo i recenti episodi di discriminazione verificatisi durante la partita tra Benfica e Real Madrid. L’atto nasce dalle accuse di insulti razzisti rivolti al giocatore brasiliano, che ha denunciato di aver subito offese durante il match. La richiesta di approfondimento arriva anche da parte di molte associazioni antirazzismo, che chiedono provvedimenti severi. La UEFA ha promesso di agire subito per chiarire quanto accaduto e garantire un ambiente più sicuro negli stadi europei.

L' UEFA ha ufficialmente aperto un fascicolo d'indagine per comportamento discriminatorio in seguito ai gravi fatti registrati durante il match di Champions League tra Benfica e Real Madrid. Il massimo organismo calcistico europeo ha nominato un Ispettore Etico e Disciplinare per fare luce sui presunti insulti razzisti indirizzati dall'attaccante argentino Prestianni a Vinicius Jr, divampati dopo la rete del vantaggio siglata dal brasiliano. Il caos scatenatosi al Da Luz ha portato all'attivazione immediata del protocollo anti-razzismo da parte del direttore di gara Francois Letexier, che ha interrotto il gioco per circa dieci minuti.