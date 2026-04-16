Real Madrid Arbeloa furioso dopo l’eliminazione col Bayern Monaco! Nel mirino l’espulsione di Camavinga retroscena su quanto successo dopo la partita

Dopo l'eliminazione del Real Madrid dalla Champions League, Arbeloa ha espresso forte disappunto, concentrandosi in particolare sull’espulsione di Camavinga durante la partita contro il Bayern Monaco. Nei momenti successivi alla gara, ci sono stati alcuni episodi e conversazioni tra i calciatori che hanno attirato l’attenzione. La squadra si è ritrovata a dover affrontare questa uscita anticipata dalla competizione europea, lasciando il pubblico e gli addetti ai lavori con molte domande.

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