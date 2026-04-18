UE sfida i giganti USA | 180 milioni per il cloud europeo

La Commissione europea ha deciso di investire 180 milioni di euro per sostenere lo sviluppo del cloud europeo, assegnando contratti pluriennali a quattro fornitori locali. Questa iniziativa mira a rafforzare la presenza di aziende europee nel settore digitale e a ridurre la dipendenza dai grandi operatori statunitensi. L’obiettivo è promuovere una maggiore autonomia tecnologica e una sovranità digitale del continente.

La Commissione europea ha stanziato 180 milioni di euro per garantire la sovranità digitale del continente attraverso l’assegnazione di contratti seiennali a quattro fornitori cloud europei. L’obiettivo è permettere alle istituzioni, alle agenzie e agli uffici dell’Unione di acquistare servizi infrastrutturali riducendo il peso dei colossi tecnologici statunitensi. L’operazione si inserisce nel solco del Cloud Sovereignty Framework, il piano strategico presentato alla fine di ottobre 2025. Per ottenere l’appalto, i partecipanti hanno dovuto superare una selezione basata su otto pilastri fondamentali che misurano il grado di autonomia digitale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - UE sfida i giganti USA: 180 milioni per il cloud europeo Notizie correlate Big Tech vuole il cloud “sovrano” europeo, ma l’Ue cerca autonomia da Trump. “Abbandonare tecnologie Usa potrebbe essere impossibile”Lo scontro tra Big Tech e l’Europa sale di colpi, mentre il mercato del Cloud supererà i 20 miliardi con i colossi americani decisi a divorare la... Usa le riserve: 180 milioni di barili in giocoLa decisione degli Stati Uniti di attingere alle proprie scorte strategiche di petrolio risale al 2022, in un momento critico segnato dallo scoppio... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Terre rare, ecco l’asse Usa-Ue che sfida la Cina; Tassa al 100% sui superprofitti del gas | la sfida al Tesoro. L’EREDITA’ – SFIDA TRA I GIGANTI: PUNTATA 20 FEBBRAIO 2026/ Diretta, ospiti: Totti scatenato con l’hula hoopLe anticipazioni e gli ospiti dello speciale L'eredità - Sfida tra i giganti in onda questa sera su Raiuno. L’eredità – Sfida tra i giganti: diretta e commento live 20 febbraio Francesco Totti si ... ilsussidiario.net L’eredità – Sfida tra i giganti: puntata 21 febbraio 2026/ Diretta e ospiti: da Edoardo Leo a Max TortoraL'eredità - Sfida tra i giganti torna in onda oggi con il secondo ed ultimo appuntamento: da Edoardo Leo a Max Tortora, ecco gli ospiti. Tutto pronto per la seconda ed ultima serata de L’eredità – ... ilsussidiario.net #sangiovannirotondo #coalizione San Giovanni Rotondo, la coalizione progressista lancia la sfida per le comunali: “Mettere al centro la comunità e il futuro della città” - facebook.com facebook #InterCagliari diretta #SerieA: segui la sfida x.com