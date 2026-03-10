Gli Stati Uniti hanno annunciato nel 2022 di usare le riserve di petrolio strategiche, che contano circa 180 milioni di barili, per affrontare le conseguenze del conflitto tra Russia e Ucraina. Questa azione ha coinvolto il ritiro di una parte di queste scorte, in risposta alle tensioni globali e alle variazioni dei prezzi del petrolio. La decisione è stata comunicata pubblicamente come misura di emergenza.

La decisione degli Stati Uniti di attingere alle proprie scorte strategiche di petrolio risale al 2022, in un momento critico segnato dallo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina. L’annuncio dell’amministrazione Biden ha previsto il rilascio sul mercato di 180 milioni di barili da completare entro sei mesi, una mossa senza precedenti volta a contrastare l’inflazione e la riluttanza dell’Opec+ ad aumentare i livelli di produzione. Questa azione ha contribuito a far scendere il prezzo del greggio sotto la soglia dei 100 dollari al barile, stabilizzando parzialmente i mercati energetici globali. Pochi giorni prima, il 10 marzo 2022, si era registrato un intervento congiunto con l’Agenzia Internazionale dell’Energia (AIE) che aveva portato al rilascio di ulteriori 60 milioni di barili, di cui 30 milioni a carico degli stessi Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Usa le riserve: 180 milioni di barili in gioco

Articoli correlati

G7: 400 milioni di barili in gioco per fermare il crollo dei mercatiOggi, 9 marzo 2026, i ministri delle finanze del G7 si riuniscono in una sessione di emergenza per valutare un rilascio coordinato di petrolio dalle...

Trump: le autorità venezuelane consegneranno agli USA tra 30 e 50 milioni di barili di petrolioIl presidente americano Donald Trump annuncia che le autorità venezuelane consegneranno agli USA tra 30 e 50 milioni di barili di petrolio sanzionato.

Venezuela's SHOCKING Response to US Oil Seizure

Aggiornamenti e notizie su Usa le riserve 180 milioni di barili in...

Discussioni sull' argomento Quando gli Usa hanno rilasciato le riserve di petrolio; Gli Usa in Iran: i dubbi Maga, i soldati morti nel Golfo e la paura di rimanere senza munizioni.

Quando gli USA hanno rilasciato le riserve di petrolioAGI - L'ultima volta che gli Stati Uniti hanno rilasciato le riserve strategiche di petrolio (Strategic Petroleum Reserve, Spr) è stata nel 2022. Anche 4 anni fa la causa scatenante dell'impennata dei ... msn.com

SCHEDA = Petrolio: quando gli Usa hanno rilasciato le riserveUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it

Il presidente Usa in un'intervista alla Cbs: «Ho già in mente un sostituo per la nuova Guida Suprema». Poi il colloquio con il presidente russo su Medio Oriente e Ucraina - facebook.com facebook

“Non condivido né condanno l’attacco USA all’Iran”. Queste le parole della presidente Meloni che cerca di restare sempre in equilibrio pur di non disturbare gli amici. E invece persino importanti esponenti del mondo MAGA hanno criticato Trump per questa sc x.com