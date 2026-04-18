Kosta Runjaic ha parlato dopo la sconfitta dell'Udinese contro il Parma nella 33ª giornata di Serie A. In conferenza stampa, l’allenatore ha commentato il risultato, sottolineando che la squadra ha commesso un errore decisivo che ha portato al gol avversario. Ha inoltre affermato che, a suo avviso, i friulani non meritavano di perdere la partita. La gara si è conclusa con il Parma che ha ottenuto i tre punti grazie al gol di Nesta Elphege.

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© Calcionews24.com - Udinese, Runjaic commenta il KO contro il Parma: «Abbiamo preso una decisione sbagliata subendo gol ma non meritavamo di perdere»

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