Udinese Runjaic trova il problema dopo il KO col Sassuolo | Stavamo controllando la partita ma dovevamo cercare il secondo gol con più convinzione

Kosta Runjaic ha individuato il problema dell’Udinese dopo la sconfitta contro il Sassuolo, causata da un approccio troppo conservativo nel finale. Il tecnico ha spiegato che la squadra stava controllando il gioco, ma non ha cercato con convinzione il secondo gol, lasciando spazio agli avversari di ribaltare il risultato. Durante la conferenza stampa, Runjaic ha sottolineato come questa mancanza di determinazione abbia influito sull’esito della partita.