Udinese-Parma oggi in serie A | orari probabili formazioni e dove vederla

Oggi alle 15 si gioca Udinese contro Parma, partita valida per la 33esima giornata di Serie A. La sfida si svolge nel pomeriggio di sabato 18 aprile e rappresenta uno degli incontri in programma in questa giornata di campionato. Le formazioni sono ancora da definire e le modalità di visione della partita saranno comunicate nelle prossime ore.

Udinese-Parma oggi, sabato 18 aprile, alle 15 apre il quadro del sabato della 33esima giornata di serie A. Una sfida tra due squadre tranquille che cercano punti per consolidare una classifica già interessante. I friulani, reduci dal clamoroso successo 3-0 sul Milan a San Siro, vogliono continuare il loro ottimo momento per riprendersi il loro posto nella parte sinistra della classifica. Il tecnico Kosta Runjai? sfodera in attacco le sue stelle Nicolò Zaniolo e Arthur Atta mentre deve fare a meno di Keinan Davis, uscito infortunato proprio nel match contro i rossoneri. Matchday is coming? Ecco i kick-off times? Match sponsor bet365 scores #UdineseParma pic.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Udinese-Parma oggi in serie A: orari, probabili formazioni e dove vederla Notizie correlate Udinese vs Parma, trentatreesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie A 2025/2026. Udinese-Fiorentina oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederlaTorna in campo oggi 2 marzo la Fiorentina di Paolo Vanoli, che dopo le soddisfazioni in Europa, in campionato è sempre a caccia di punti per... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Udinese-Parma, under 18 a 5 €; Udinese-Parma, le probabili formazioni della partita di Serie A; Udinese-Parma: probabili formazioni e statistiche; Probabili formazioni Udinese-Parma: chi gioca titolare e le ultime su Zaniolo, Atta, Davis, Nicolussi Caviglia, Strefezza e Pellegrino. Udinese-Parma: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo realeL'incontro tra le formazioni di Runjaic e Cuesta è in programma alle ore 15 di sabato 18 aprile presso il Bluenergy Stadium di Udine. Sarà possibile assistere all'evento in diretta streaming sulla ... tuttosport.com Serie A, le partite di oggi: dove vedere Udinese-Parma, Napoli-Lazio e Roma-AtalantaSerie A 2025/26, 33esima giornata: l'Inter ospita il Cagliari per l'allungo decisivo in chiave Scudetto, la giornata si chiude con Lecce-Fiorentina. Tutto il programma ... sport.virgilio.it L’Udinese si prepara a sfidare il Parma al Friuli nella 33ª giornata di Serie A. Dopo la sorprendente vittoria ottenuta a San Siro contro il Milan, la squadra di Runjaic torna fra le mura amiche forte dei suoi 43 punti, che valgono l'undicesima posizione in classific facebook #Parma, i convocati di Cuesta per l’Udinese x.com