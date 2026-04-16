La partita tra Udinese e Parma si gioca nella trentatreesima giornata del campionato di Serie A 20252026. La sfida si tiene in un momento in cui le due squadre hanno obiettivi diversi: i padroni di casa vogliono consolidare la posizione in classifica, mentre gli ospiti cercano punti fondamentali per evitare la retrocessione. La gara si può seguire attraverso i canali televisivi e le piattaforme online dedicate al calcio italiano.

Gara valida per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I friulani cercano conferme per stabilizzarsi Nella parte sinistra della classifica, mentre i ducali hanno necessità di strappare gli ultimi punti per la salvezza. Udinese vs Parma si giocherà sabato 18 aprile 2026 alle ore 15 presso la BluEnergy Arena UDINESE VS PARMA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I friulani hanno sbancato il campo del Milan per 3-0, infilando il terzo risultato utile consecutivo in campionato. La squadra di Runjiac non ha più obiettivi da raggiungere, essendo lontano dalla zona Europa ed estranei alla lotta salvezza. L’obiettivo è togliersi qualche altra soddisfazione.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Udinese vs Parma, trentatreesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

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