Udinese-Parma Mateo Pellegrino finisce in ospedale | come sta il calciatore

Durante la partita tra Udinese e Parma, Mateo Pellegrino è stato coinvolto in uno scontro di gioco che ha causato un colpo alla testa. A causa dei giramenti di testa, il calciatore ha lasciato il campo all’intervallo e successivamente è stato trasportato in ospedale. Le condizioni di Pellegrino sono al momento oggetto di monitoraggio, e non sono stati comunicati ulteriori dettagli sulle sue condizioni.

Duro scontro di gioco per Mateo Pellegrino, che a causa dei giramenti di testa subiti per via di un colpo ricevuto alla testa in un contrasto con il compagno di squadra Ndiaye è stato costretto a non fare ritorno in campo dopo l’intervallo. Schierato come titolare nel match in trasferta contro l’Udinese, l’attaccante argentino ha subito le conseguenze di una botta ricevuta in un contrasto aereo a cui ha preso parte anche il numero tre gialloblu. Rientrato negli spogliatoi, Pellegrino ha accusato dei forti capogiri che hanno indotto il personale medico dei Ducali a impedirgli di scendere in campo anche nella ripresa: il calciatore è stato successivamente trasferito al vicino ospedale di Udine per effettuare una serie di esami strumentali e comprendere la reale entità e le conseguenze del colpo alla testa.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Udinese-Parma, Mateo Pellegrino finisce in ospedale: come sta il calciatore Notizie correlate Come sta Mateo Pellegrino dopo il colpo in testa in Udinese-Parma: in ospedale per accertamentiMateo Pellegrino è rimasto negli spogliatoi a fine primo tempo di Udinese-Parma, sostituito da Elphege poi decisivo col gol partita per i Ducali. Leggi anche: Parma, annuncio ufficiale: rinnovo blindato per Mateo Pellegrino Contenuti di approfondimento Temi più discussi: La preview di Udinese-Parma; Parma, contro l’Udinese torna Pellegrino; Serie A, Udinese – Parma: pronostico e probabili formazioni; quote Udinese Parma: il pronostico sui friulani. Come sta Mateo Pellegrino dopo il colpo in testa in Udinese-Parma: in ospedale per accertamentiMateo Pellegrino è rimasto negli spogliatoi a fine primo tempo di Udinese-Parma, sostituito da Elphege poi decisivo col gol partita per i Ducali ... fanpage.it Parma, infortunio Pellegrino: l’esito degli accertamentiInfortunio Pellegrino – La partita di Mateo Pellegrino nella 33^ giornata è durata appena un tempo. L’argentino è stato sostituito al termine della prima frazione di Udinese-Parma. fantamaster.it Le pagelle dopo Udinese-Parma 0-1 #TuttoUdinese #Udinese #Parma - facebook.com facebook Udinese-Parma 0-1, le pagelle della partita di Serie A #SkySport #SkySerieA x.com