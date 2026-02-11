Parma annuncio ufficiale | rinnovo blindato per Mateo Pellegrino

Il Parma ha annunciato ufficialmente il rinnovo di Mateo Pellegrino. Il club emiliano ha deciso di blindare il suo attaccante, prolungando il contratto di un altro anno. La notizia arriva pochi minuti dopo la comunicazione ufficiale. Pellegrino resta così a disposizione della squadra per la prossima stagione, confermando l’intenzione di rafforzare l’attacco.

Il Parma Calcio blinda il proprio futuro offensivo. Attraverso una nota ufficiale rilasciata pochi minuti fa, il club emiliano ha formalizzato il rinnovo contrattuale di Mateo Pellegrino. L’attaccante argentino ha sottoscritto un nuovo accordo a lunghissimo termine, legandosi ai colori gialloblù fino al 30 giugno 2030. Una mossa strategica che conferma la centralità della punta nel progetto tecnico del club, arrivata dopo una trattativa lampo volta a blindare il giocatore dalle sirene di mercato. Pellegrino, arrivato in Italia circa un anno fa, ha commentato con entusiasmo il prolungamento ai canali ufficiali della società, definendo il rinnovo come il coronamento di un percorso intenso vissuto tra alti e bassi, ma sempre con l’obiettivo di riportare il Parma a livelli d’eccellenza. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

